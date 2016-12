Oana Zăvoranu a avut o relaţie amoroasă cu Mircea Badea?!

Oana Zăvoranu a avut o relație amoroasă cu Mircea Badea?!

Ştire online publicată Miercuri, 09 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu a lăsat să se înțeleagă că ar fi avut o relație amoroasă cu realizatorul emisiunii „În gura presei”, înainte să se mărite cu Pepe.Prezentă luni seară, într-o emisiune la Kanal D, Zăvo a fost pusă în dificultate de un telespectator care a întrebat-o dacă are curajul să recunoască faptul că a avut o relație amoroasă cu Mircea Badea.„Vrei să intru în gura presei?”, a spus bruneta, fâstâcindu-se.„Eu și Mircea am fost prieteni buni, ne cunoaștem. Acum știu eu dacă am fost împreună, nu știu, poate”, a adăugat Oana Zăvoranu, în emisiunea „Cancan tv”.Oana nu vrea să mai păstreze niciun secret pentru ea, aceasta a declarat recent că ar fi fost însărcinată cu Pepe.Deși avea o relație cu Tudy, Oana Zăvoranu purta în pântece copilul lui Pepe. Cei doi erau despărțiti în acea perioadă, și urma divorțul.Din dorința de răzbunare, Oana nu a dorit să spună adevărul nimănui, preferând să spună că este însărcinată cu Tudy.„Nu aveam cum să fiu însărcinată cu Tudy, tehnic eram într-o siguranță totală. N-aș fi rămas gravidă cu un bărbat pe care abia îl cunoscusem”, a spus Oana.