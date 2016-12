Oana Roman: „Sunt mulţi prieteni care se amuză pe seama glumelor cu mine“

Oana Roman: „Sunt mulți prieteni care se amuză pe seama glumelor cu mine“

Ştire online publicată Vineri, 29 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Roman a ținut să-i mulțumească persoanei care i-a luat apărarea public, după ce glumele pe seama greutății ei au făcut înconjurul televiziunilor și presei din România. Deranjată de faptul că multe vedete fac haz prin emisiuni pe seama greutății ei, însă recunoscătoare că Marina Almășan i-a luat apărarea într-un editorial zilele trecute, Oana Roman a ținut să-i mulțumească public.„Dintre toți prietenii mei, per-soane publice, și dintre toți colegii mei de breaslă, singura care mi-a luat apărarea public nefiindu-mi o prietenă apropiată este Marina Almășan. Știu mulți prieteni și colegi care râd pe la spate și se amuză cumplit, iar în față îmi spun cât de nesimțiți sunt cei care fac glume cu mine. NIMENI nu mi-a luat apărarea public, NIMENI. MUL-ȚUMESC, MARINA ALMĂȘAN”, a scris Oana Roman pe Facebook.Amintim că recent, Marian Almășan a scris un material în ziarul Ring în care susținea că glumele făcute pe seama moderatoarei de la Kanal D sunt răutăcioase.„Personal, nu mă deranjează cu nimic kilogramele Oanei Roman. Nu-mi iau din aerul pe care-l respir, nu mă încurcă în propriul mers, ba, mai mult, astfel de glume, cum am văzut că se practică «între colegi», mi se par de o mojicie fără seamăn. I-am iubit și admirat pe Teo, Cristi Tabără sau transatlantica Oprah chiar dacă gabaritul lor îi îndepărta simțitor de standardele estetice ale vremurilor pe care le trăim. Iar Oana nu mi se pare rea deloc în noua ei postură - aceea de moderator TV. Se descurcă bine, vorbește corect, are prezență de spirit, pune întrebări deștepte și nu emite răutăți gratuite. Bine, n-o fi ea genială - câți or mai fi rămas geniali în eterul românesc? -, dar nu e cu nimic mai slabă decât majoritatea celor care-l populează”, a scris Marina Almășan.