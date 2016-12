Oana Roman şi Marius Elisei, în prag de divoţ

Oana Roman și Marius Elisei, în prag de divoț

Ştire online publicată Miercuri, 06 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Roman a vorbit despre probleme pe care le are cu soțul ei Marius Elisei. Vedeta vrea să divorțeze de tatăl fiicei sale după nici doi ani de căsnicie, scrie realitatea.net„Am avut o ceartă și mi-a zis gata plec și i-am zis ok, dacă tu consideri că asta vrei să faci. A zis că vrea să meargă până la mama lui să stea să se gândească. A doua zi am avut o discuție de 5 ore și am lămurit și am pus cap la cap niște lucruri”, a adăugat Oana Roman.Marius Elisei a confirmat și el că se află în prag de divorț de Oana. El susține că aceasta este rece cu el și că nu se comportă ca o soție.Presa mondenă scrie că Marius și Oana trăiesc deja separat, după ce el s-a mutat la Pitești.