Oana Roman şi Alex Avram s-au distrat împreună la mare! În tandreţuri cu fostul!

Oana Roman și Alex Avram s-au distrat împreună la mare! În tandrețuri cu fostul!

Ştire online publicată Miercuri, 13 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Despartiti de aproape un an, fiica fostului premier si manechinul sunt din nou in relatii apropiate. De fapt, ei s-au mai impacat de cateva ori de atunci, dar weekendul trecut a fost pentru prima data cand s-au afisat din nou in public.Canicula de la sfarsitul saptamanii trecute i-a priit de minune Oanei Roman, care a fost pe litoral, unde s-a revazut cu un "fost" la care a tinut foarte mult. S-au despartit, dar putina lume stie ca, in tot acest timp, Oana si Alex Avram s-au mai impacat de cateva ori, dar au preferat sa fie foarte discreti. Nu s-au mai afisat in locuri publice si s-au intalnit pe ascuns, departe de privirile indiscrete. Sambata trecuta, fiica lui Petre Roman se distra in clubul Crema din Mamaia, cand a fost sunata de Alex, care i-a spus ca este si el la mare si ar vrea sa o vada. In nici jumatate de ora de la discutie, tanarul de 24 de ani si-a facut aparitia in club si s-a dus glont la masa Oanei. Desi poate erau tentati sa fie ceva mai dragastosi, ei s-au limitat la o discutie amicala si cateva zambete cu subinteles. Manechinul i-a aratat, foarte mandru, cateva detalii de pe tatuajul sau, iar Oana l-a "omenit" asa cum se cuvine, cu sampanie rece ca gheata, pentru a-l mai racori putin. Ramane de vazut daca discutiile au fost constructive si se vor afisa din nou ca un cuplu. Citeste mai departe