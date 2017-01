Oana Roman „Nu voi regreta niciodată că am fost cu acest om“

Ştire online publicată Vineri, 17 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Roman a fost invitată în cadrul unei emisiuni de la postul Kanal D. Aceasta a povestit cum a început relația ei cu actualul iubit, Marius și a mărturisit că este foarte fericită alături de acesta. De când s-au afișat public împreună, Oana Roman și iubitul ei, Marius, au fost în centrul atenției. În cursul zilei de miercuri, presa a dezvăluit că acesta și-a părăsit fosta iubită pentru a fi cu Oana, iar fosta a acuzat că Marius a ales-o pe Oana pentru faima și banii ei.Oana Roman a ținut să facă lumină în acest subiect și a povestit cum a început relația ei cu actualul iubit. „Când l-am cunoscut pe Marius, mie mi-a plăcut de el, însă nu am făcut niciun pas înspre el, pentru că nici nu știam de unde să îl iau. După trei luni de la acea întâl-nire, el m-a căutat. La început vorbeam strict amical, iar la un moment dat el mi-a propus să ieșim la o cafea. Am băut o cafea împreună, iar eu i-am spus că dacă este într-o altă relație, nu ne vom mai vedea. Și el mi-a spus că se află într-o relație care este la final și că va renunța la ea pentru că nu și-o mai dorește”, a dezvăluit aceasta. Prezentatoarea Kanal D a făcut și o mărturisire legată de sentimentele ei pentru Marius și i-a declarat acestuia iubirea ei. „Și dacă ar fi să stau o singură zi cu Marius, nu voi regreta niciodată că am fost cu acest om. Ne iubim și asta e tot ce contează. Mama are o vorbă: mai bine să îți fi făcut rău decât să regreți că nu a fost”, a spus Oana.