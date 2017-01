Oana Roman nu mai vrea să apară la tv

Ştire online publicată Marţi, 03 Ianuarie 2017.

Aparițiile televizate ale Oanei Roman nu vor mai fi la fel de dese în 2017. Vedeta a decis să facă schimbări radicale în carieră, odată cu noul an. Fiica fostului premier s-a hotărât să nu mai apară la tv decât în anumite condiții.„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere, că suntem sănătoși și ne bucurăm împreună că familie. Sper la un an mai bun pentru noi toți! Pe final de an, am luat o decizie: Nu voi mai apărea în nicio emisiune de televiziune decât dacă voi fi în postura de prezentator, coprezentator, în juriu sau concurent! Altfel, consider că am apărut destul, cred că am ajutat televiziunile destul, generând multă audiență și implicit bani pentru ele. Relația mea cu televiziunea trebuie să devină profesională sau să nu existe deloc. Trebuie să mă gândesc la binele meu și al familiei mele a cărei responsabilitate o port pe umeri. Cred că pot face multe în spațiul public, dar nu numai pentru binele altora, ci, în sfârșit, și pentru binele meu. Vă doresc un an bun cu sănătate și împliniri și vă mulțumesc tuturor pentru că mă urmăriți. Dacă am mai greșit, asta arată că sunt om, căci omul e supus greșelii. La mulți ani! Va pupăm și va îmbrățișăm”, a scris Oana Roman pe pagina ei de Facebook.Vedeta a petrecut Revelionul cu soțul ei, Marius Elisei, și fetița celor doi, Isabella, în vârstă de aproape trei ani, la un local din Crângași.