Oana Radu, atacată dur: "Nu prosti lumea spunând că slăbești de la nu știu ce ceaiuri"

Ştire online publicată Miercuri, 02 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Radu este de ceva vreme imaginea unor produse pentru slăbit, după ce a dat jos zeci de kilograme. Artista a fost atacată de Liliana Levința pe pagina de Facebook a jurnalistei că încearcă să păcălească oamenii.Jurnalista Liliana Levința a scris un mesaj extrem de dur la adresa Oanei Radu. "Eu nu mai pot cu Oana Radu, fosta concurenta de la Vocea României, care-mi apare pe toate site-utile si feisbucurile ca a slăbit jdemii de kg înghițind nu știu ce dracu, ca a băut nu știu ce ceaiuri, si ca eventual, in timp ce mânca a stat si in cap ca sa nu-i ajungă mâncarea in stomac. No shit!!! Văd ca e la modă să-ți tai stomacul, după care sa închei contracte cu firme care vând iarbă tocată la capsulă și să încerci să prostești lumea că in timp ce băgai in tine shaorma cu de toate, slăbeai văzând cu ochii de la niște pilule dubioase. Nu tine!!! Si asta v-o spune una căreia ii place shaorma cu de toate și se vede. Vorba unui clasic in viata: 'om fi noi hoți, dar nu suntem și proști'!", a notat Liliana.Ulterior, se pare că jurnalista a fost contactată chiar de către artistă. Astfel, Liliana a adăugat: "Mi-a scris Oana Radu ceva de genul: ca ea nu si-a taiat stomacul, ca a tinut regim strict, ca nu mancat decat o data pe zi, si niciodata dupa ora 17.00, ca nu a mai mancat o shaorma de cand avea 7 ani (nu a priceput ca era o metafora!), ca a facut sport de doua ori pe zi pana o apuca lesinul... si uite asa a slabit! Că știe si ea ca nu se slăbește cu pastilele alea, dar ea e 'Imaginea lor', iar daca firma respectivă scrie că numai pastilele ajuta, fara nici un alt efort si dieta, ea nu are ce să facă, ea nu poate controla reclamele. ea doar are contract cu ei, iar ei trebuie să vândă. Ea a luat pastilele cu 'dieta', ca era constipata. Ea nu are nici o vină că ei mint. 'Reclama trebuie sa vanda', imi spune ea. Pe bune??? Chiar daca e reclama inselatoare? P.S: Eu am sfatuit-o sa se ocupe exclusiv de cântat", scrie libertatea.ro