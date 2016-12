Oana Mareş şi-a făcut bagajul şi e pregătită să devină mămică

Oana Mareș și-a făcut bagajul și e pregătită să devină mămică

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Însărcinată în luna a noua, Oana Mareș abia așteaptă să nască și nici măcar declarațiile jignitoare ale Oanei Zăvoranu nu-i pot strica această bucurie. Deși are termenul fixat pe data de 28 septembrie, blonda are bagajul pregătit, fiind gata în orice moment să o ia din loc spre maternitate, scrie cancan.ro. Cele nouă luni în care s-a chinuit și a reușit cu brio să ducă sarcina la bun sfârșit aproape că s-au încheiat pentru Oana Mareș, blonda așteptând din clipă în clipă să o apuce durerile facerii. În mod surprinzător, deși gravidele lenevesc în pat, în ultima perioadă a sarcinii, Oana dă dovadă de hiperactivitate: „Mă simt bine! M-a apucat agitația acum, pe ultima sută de metri, că nu mai am răbdare și umblu prin magazine, pe la clinică, pe unde apuc, numai să nu stau degeaba! Am termenul fixat pe 28 dar nu se știe, poate veni oricand de-acum! Fac cezariană. Abia aștept, sunt pregătită, doar am avut nouă luni la dispoziție ca să mă pregătesc. Nu-mi trebuie mare lucru, întrucât la clinica particulară la care nasc e totul pregătit, dar am mai luat și eu câte ceva”, a povestit blonda, pentru cancan. Oana a avut mare noroc, întrucât nu s-a îngrășat foarte mult în timpul sarcinii. În afară de mici tulburări de somn, se pare că vedeta se simte perfect: „Nu mă simt foarte rău acum, pentru că nu m-am îngrășat prea mult. Respir mai greu și mă foiesc noaptea, însă nu atât de nasol pe cât m-a speriat toată lumea. Acum, că a trecut și căldura aia mare, e și mai bine. Am luat 11 kilograme”, a mai spus Oana.