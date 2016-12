Oana Lis: „Nu sunt împlinită, dar acum e cam târziu să mă mai gândesc“

Ştire online publicată Joi, 10 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Lis a vorbit într-un recent interviu despre problemele de sănătate pe care le are Viorel Lis și a recunoscut că trec împreună printr-o perioadă foarte grea, având în vedere că soțul ei necesită atenție permanentă.„Viorel e așa și așa. Are momente când e destul de rău. E sub trata-ment, încercăm să ținem totul sub control. Are probleme cu circulația, ia tratament pentru subțierea sângelui. Sunt momente foarte dificile! Alaltăieri, la bunici, a avut o cădere. Trebuie să stau cu el 24 de ore din 24”, a recunoscut Oana, potrivit ziarulring.ro.„Nu am avut până acum un copil pentru că la început nu am crezut că relația cu Viorel o să reziste”, declara Oana la începutul anului. Acum, că timpul a trecut, iar vârsta și mai ales boala și-au spus cuvântul, blonda precizează că nu mai vrea să se gândească la trecut.„Cu boala asta, sufăr enorm. Nu prea îmi găsesc puterea să merg așa pozitivă. Sunt dărâmată, iar el îmi vede tristețea în ochi și clar nu îi face bine. Sufăr enorm! Nu vreau să mă mai gândesc la nimic, trăiesc în prezent și atât…Nu îmi place să am regrete. Referitor la un copil... Nu mai regret nimic! Îmi pare rău că nu am făcut un copil, dar ce mai contează? Nu sunt împlinită, dar acum e cam târziu să mă mai gândesc”, a adăugat ea, citată de click.ro.