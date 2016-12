Oana Lis: „Ne uităm la filme porno... Îi dau lui Viorel pastile de potenţă“

Oana Lis: „Ne uităm la filme porno... Îi dau lui Viorel pastile de potență“

Ştire online publicată Miercuri, 14 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Lis a vorbit cu sinceri-tate despre viața sexuală pe care o savurează alături de Viorel Lis.Deși soțul ei are 67 de ani, Oana Lis mărturisește că vârsta nu își face simțită prezența în viața sexuală, ba, mai mult, a găsit chiar și remedii pentru monotonia care intervine la un moment dat în orice cuplu.„Sincer, nu mă gândesc la vârstă. Pentru mine, Viorel e jumătatea mea, e bărbatul care mi-a schimbat viața, cel fără de care nu mă văd trăind. Am auzit de bărbați de 30 care au pro-bleme și nu-și satisfac soțiile. Al meu încă mai poate, aviz amatoarelor! Singura problemă e că, după 13 ani de relație, mai intervine monotonia. Câteodată, trebuie sa faci artificii, să vii cu ceva nou, cu ceva sexy. Uneori ne uităm la filme porno. Urmărim 3 canale acasă... Îi dau lui Viorel pastile de potență, dar nu Viagra, ci suplimente pe bază de plante, pentru că dau un plus de libidou”, a declarat soția fostului primar al Capitalei, potrivit showbiz.roOana Lis a recunoscut că nu are vibrator, dar că îi plac uleiurile de masaj de la sex-shop.Despre soții Lis mai știm că sunt nelipsiți de la evenimentele mondene, așa că Oana a ținut să explice participarea lor la astfel de întâlniri: „Mergem la evenimente pentru că suntem invitați. Nici când eram mică nu îmi plăcea să stau în casă. Mă plimbam cu metroul, cu fetele, numai să fac ceva. La întâlnirile mondene e muzică live, afli lucruri noi, cunoști oameni, îți revezi prietenii. E adevărat că mâncarea și băutura sunt gratis, dar bine că nu beau... Mănânc, pentru că nu rezist să văd un bufet cu bunătăți și să nu iau nimic”.