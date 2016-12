Oana Ioniţă şi-a băgat soţul în sperieţi

Oana Ioniță și-a băgat soțul în sperieți

Ştire online publicată Vineri, 13 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gravidă în luna a cincea, Oana Ioniță și-a băgat în sperieți întreaga familie. A alunecat și a căzut pe scări. Accidentul le-a dat emoții mari și ei și soțului său, Florin, scrie cancan.ro. Din fericire, însă, căzătura a fost una ușoară, care nu i-a pus deloc sarcina în pericol.Altfel, Oana e cât se poate de fericită. Ea, Florin și micuța Isabel, fetița în vârstă de trei anișori, au deja, fiecare, câte un nume preferat pentru băiețelul care va veni pe lume. Cei trei se pregătesc pentru sărbători, pentru Moș Crăciun, atât acasă, cât și la sala de dans și cântec la care predau atât Oana, cât și Florin.„Nu ne-am gândit cum va decurge nașterea, mai sunt patru luni. La cezariană, de obicei nu se asistă. Am căzut pe scări... Am alunecat”, a declarat Oana Ioniță, pentru Poveștiri adevărate.Sarcina Oanei decurge foarte bine, iar familia așteaptă cu nerăb-dare nașterea noului membru al familiei.„Am luat vitamine la un moment dat și nu m-am simțit bine și le-am schimbat, simt că sistemul imunitar mi-a scăzut foarte tare, am dobândit și această rinită alergică de pare că tot timpul sunt înfundată. N-am grețuri, nu am stări de vomă, asta e partea bună, la Isabel nu mă puteam descurca fără pastile”, a mai spus ea.