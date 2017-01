"O să facem un copil"

What's Up și iubita sa trăiesc o poveste de dragoste presărată cu despărțiri care, însă, i-au făcut să-și dea seama că se iubesc mult unul pe altul.Sunt împreună de patru ani, s-au despărțit de trei ori, dar acum se iubesc mai mult ca oricând și vor să-și întemeieze o familie. "Am făcut analize. Așteptăm rezultatele. Când medicii o să spună că sunt OK analizele noastre, o să facem un copil", a mărturisit What's Up la emisiunea "Răi da' buni", de la Antena Stars. Cântărețul a mai declarat că visul lor acum este să se mute, împreună cu iubita sa, alături de părinții lui și de socri, adăugând că prietenii lui s-au mirat când le-a povestit dorința lor. "Ne-am dorit mult să vedem visul ăsta împlinit. A trebuit să ne despărțim ca să ne dăm seama că iubirea e ceva ce simți. Îmi oferă liniște și stabilitate", scrie spynews.ro.