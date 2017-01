O româncă nominalizată la Oscar

Ştire online publicată Joi, 15 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Lungmetrajul german „The Baader Meinhof Complex”, cu actrița de origine română Alexandra Maria Lara, a fost inclus în lista lungă a nominalizărilor la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, unde nu se regăsește, însă, propunerea României – „Restul e tăcere”, de Nae Caranfil. Filmul „The Baader-Meinhof Complex/ Der Baader-Meinhof Komplex”, regizat de Uli Edel, adaptare a romanului lui Stefan Aust, prezintă povestea unuia dintre cele mai active grupuri de extremă stângă din Germania de după cel de-al Doilea Război Mondial, Baader-Meinhof. Alexandra Maria Lara a părăsit România pe când avea cinci ani, emigrând cu familia în Germania. Rolul secretarei lui Hitler în „Căderea/ Der Untergang” (nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun film străin) i-a adus celebritatea internațională. În ultimii doi ani, Lara s-a întors în România, pentru a filma pentru „Offset”, o coproducție cu un scenariu de Cristi Puiu și Răzvan Rădulescu, și pentru „Tinerețe fără tinerețe/ Youth Without Youth”, în regia lui Francis Ford Coppola. De asemenea, ea a fost prezentă la TIFF în 2007, ca invitat special, în cadrul festivalului fiind prezentat și filmul britanic „Am o slujbă nașpa rău/ I Really Hate My Job”, în care Lara joacă alături de Oana Pellea. Totodată, în 2008, la același festival a fost prezentat filmul „Control”, în care Lara joacă alături de iubitul său, Sam Riley. Anul acesta, un număr record de 67 de entități teritoriale și-au prezentat candidații la premiul Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza. Gala premiilor Oscar va avea loc pe 22 februarie, la Kodak Theater din Hollywood, Los Angeles.