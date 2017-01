O parte din încasările de la „Slumdog Millionaire”, donată copiilor indieni

Luni, 02 Februarie 2009

Filmul „Slumdog Millionaire” a câștigat patru premii Globul de Aur, la categoriile „cel mai bun film – dramă”, „cel mai bun regizor”, „cel mai bun scenariu” și „cea mai bună coloană sonoră”. Regizorul britanic Danny Boyle a declarat că a inițiat un proiect prin care „o parte importantă” din încasările filmului „Slumdog Millionaire”, care a obținut zece nominalizări la Oscar, să fie donată copiilor nevoiași din India, unde pelicula a fost filmată. Danny Boyle a declarat că investitorii, care se așteaptă la încasări de mai multe milioane de dolari din difuzarea filmului, intenționează să se întâlnească la Londra, săptămâna viitoare, pentru a discuta despre suma pe care o vor investi într-un fond special și despre modul de distribuire a banilor în folosul mahalalelor din India. Boyle și Christian Colson, unul dintre producătorii filmului, au dezvăluit acest plan după ce tot mai multe voci din India au criticat exploatarea financiară a copiilor care au jucat în această producție și modul în care a fost prezentată viața din mahalalele indiene. Boyle a insistat asupra faptului că fondul nu a fost înființat pentru a răspunde vocilor care critică filmul. „Aceasta este șansa noastră să dăm ceva înapoi unui oraș extraordinar, care ne-a ajutat să producem un film extraordinar. Am venit cu această idee după ce am realizat cât de mult succes are filmul, după gala Globurilor de Aur”, a declarat Boyle. Fondul va fi înființat pentru ajutorarea copiilor defavorizați și va contribui la diverse proiecte ce vor fi implementate în Mumbai și, poate, și în restul Indiei, a explicat Boyle. Totodată, regizorul britanic a dezmințit afirmațiile din presă potrivit cărora cei doi copii care au jucat rolurile principale în film, care locuiesc în continuare în barăcile din apropierea căii ferate din Mumbai, ar fi fost exploatați. Colson a declarat că Rubina Ali și Azharuddin Ismail, care au interpretat rolurile Latika, respectiv Salim la vârsta de cinci ani, au fost plătiți „cu o sumă de trei ori mai mare decât salariul anual al unui adult” din India, pentru o muncă ce a durat o lună de zile. Totodată, o sumă substanțială va fi plătită ambilor copii după ce aceștia vor împlini vârsta de 18 ani, pentru a-i ajuta să își continue studiile. Boyle a mărturisit că este „hotărât să-i apere (pe copii - n.r.) împotriva oricăror lucruri care ar putea să le schimbe sau să le afecteze șansele viitoare”. Colson a explicat faptul că producătorii britanici au „decis în mod conștient să nu îi umple de bani” pe copii, deoarece aceștia „nu ar putea să facă față acestui lucru din punct de vedere psihologic și practic”. „Să le spui «câini» (slumdog, n.r.) persoanelor care trăiesc în barăci este o violare a drepturilor omului”, a susținut Tateshwar Vishwakarma, un activist indian pentru drepturile sociale, care a spus că afișele filmului lui Boyle ar trebui arse în semn de protest. „Protestul este un mod de viață în India”, a declarat Boyle. „Această țară are o democrație extraordinară. Sper doar că democrația nu va deveni violentă”, a adăugat acesta. Boyle a mărturisit că nu s-a dorit ca termenul de „slumdog” să fie o insultă, acesta referindu-se mai degrabă la o „persoană umilă”, la ideea romantică a individului care reușește, mergând pe propriul drum, să învingă toate dificultățile. Filmul „Slumdog Millionaire” este unul dintre marii favoriți în cursa pentru premiile Oscar, după ce a obținut 10 nominalizări. Gala premiilor Oscar va avea loc la Los Angeles, pe 22 februarie.