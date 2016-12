O nouă stea pe Walk of Fame

Ştire online publicată Marţi, 09 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița australiană Cate Blanchett, câștigătoare a unui premiu Oscar, a primit o stea pe Walk Of Fame, celebra atracție turistică din nord-vestul orașului Los Angeles, informează dailymail.co.uk. Celebra actriță australiană a fost însoțită la această ceremonie de doi mari regizori, Steven Spielberg și David Fincher, cu care Blanchett a colaborat la două din proiectele sale cinematografice, „Indiana Jones și Regatul Craniului de Cristal”, respectiv „Strania poveste a lui Benjamin Button”. Steaua pe care a primit-o pe celebrul bulevard din Los Angeles, care onorează marile personalități din lumea cinematografiei, are numărul 2.376. Blanchett, în vârstă de 39 de ani, a primit premiul Oscar în 2005, pentru interpretarea actriței Katherine Hepburn în filmul „Aviatorul”, alături de Leonardo DiCaprio. Actrița australiană a primit numeroase alte distincții internaționale, printre care două premii din partea Screen Actors Guild, două Globuri de Aur și două BAFTA, precum și premiul de interpretare la cea de-a 64-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Blanchett a mai apărut în producții precum „Elizabeth - Regina virgină” (1998), în regia lui Shekar Kapur, „Veronica Guerin” (2003), de Joel Schumacher, „Stăpânul inelelor”, de Peter Jackson, „Misterele Berlinului” (2006), de Steven Soderbergh, „Babel” (2006), de Alejandro Gonzalez Inarritu, „Jurnalul unui scandal” (2006), de Richard Eyre, și „I’m not there” (2007), de Todd Haynes. Blanchett și soțul ei, dramaturgul Andrew Upton, sunt directorii artistici ai Companiei de Teatru din Sydney și au împreună trei copii: Ignatius Martin, în vârstă de opt luni, Dashiell John, în vârstă de șase ani, și Roman Robert, în vârstă de trei ani.