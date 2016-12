O nouă relaţie după despărţire? Roxana Nemeş vorbeşte deschis despre ... Adrian Cristea

O nouă relație după despărțire? Roxana Nemeș vorbește deschis despre ... Adrian Cristea

Luni, 29 Iunie 2015

Roxana Nemeș s-a despărțit de curând de Radu Groza și imediat au apărut zvonurile unei noi relații. Unul dintre cei cu care cântăreața a fost văzută a fost Adi Cristea."Nu am avut nicio relație cu Adrian Cristea. De la o poză până la o relație este cale lungă. Presa a speculat, dar nu a fost nimic. Nu, nu am făcut dragoste cu el, suntem doar prieteni. Acum nu am pe nimeni și nu vreau să îmi fac o relație doar de dragul de a fi cu cineva. Când o să vină totul de la sine, atunci o să fie altceva", a declarat Roxana Nemeș la Antena Stars, în emisiunea Oanei Turcu.Cât despre despărțirea de Radu Groza, Roxana susține că motivul nu a fost felul cum arăta și nici banii din conturi nu au fost importanți."Mi-a fost foarte greu să iau decizia. Acum contează că sunt liniștită și sunt fericită eu cu mine. Nu este vorba despre conturi, nu este vorba despre cum arăta, acum am luat decizia. Eu am fost o norocoasă pentru că am putut să merg mai departe cu poftă de viață. Sunt tânără și sunt sănătoasă", a mai spus Roxana Nemeș, scrie libertatea.ro.