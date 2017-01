O nouă idilă în showbiz! Ilinca Vandici, din nou îndrăgostită!

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Și-a etalat două iubiri mari și late, cu tânărul afacerist Alin Cocoș și cu fotbalistul Ciprian Marica, dar acum a pus un zid de protecție între presă și noul ei partener, Dragoș Dănău, tocmai pentru a-și proteja relația. Se pare că Ilinca Vandici (28 de ani) are planuri mari cu tânărul avocat, în vârstă de 28 de ani, dar a schimbat strategia din trecut.“Am decis să nu mai vorbesc despre viața mea privată, am avut niște experiențe care m-au determinat să iau această decizie. Eu am fost mereu deschisă, dar acum consider că este mai bine așa”, a mărturisit Ilinca.De cealaltă parte, avocatul Dragoș Dănău îi ține și el isonul iubitei, dar recunoaște că amorul cu o vedetă i-a schimbat viața peste noapte. “Chiar acum sunt la birou (n.r. - ieri) și văd în față trei mașini de paparazzi...Eu nu sunt persoană publică, iar decizia de a vorbi despre această relație îi va aparține ei. Îmi place absolut totul la Ilinca, este o fată specială, dar nu vreau să spun mai mult”, a declarat, pentru Click!, Dragoș Dănău, care lucrează la o firmă de avocatură de prestigiu, din centrul Capitalei.