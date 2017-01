O nouă ediţie a târgului handmade

O nouă ediție a târgului handmade

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 10 octombrie, între orele 12.00 și 19.00, Friends & Co. bar ne invită la al doilea târg de haine, obiecte și accesorii handmade din Constanța. Această ediție a târgului se va axa pe artiștii constănțeni și până în prezent 16 astfel de artiști doresc să-și expună produsele handmade în cadrul evenimentului. Friends & Co. este situat pe strada Decebal numarul 17, in spatele restaurantului Domino.