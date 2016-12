O moarte provocată de stres ori prea multe medicamente

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Decesul lui Michael intervine în contextul în care cântărețul își pregătea marea revenire pe scenă vara aceasta, la Londra, cu o serie de 50 de concerte. La sfârșitul lunii mai, organizatorii anunțaseră că lansarea seriei de concerte a fost amânată cu câteva zile în iulie, dând asigurări că aceasta „nu are nicio legătură” cu sănătatea lui Michael, despre care s-a speculat intens. Primul concert era programat pentru 13 iulie. O cameră de oxigen, un cimpan-zeu domestic, o fermă ca-n povești și numeroase operații estetice sunt numai câteva dintre ciudățeniile lui Michael Jackson, care i-au atras porecla de „Wacko Jacko”, transmite AFP. Simbol al deschiderii posturilor „albe” de televiziune, precum MTV, față de muzica interpreților de culoare, Michael Jackson era în anii ’80 o vedetă „sănătoasă”, cu un zâmbet larg, capabil de performanțe scenice uimitoare. El se înscria în linia vedetelor de culoare promovate de casa de discuri Motown, din Detroit. Însă, în timp ce Jackson-mania cucerea lumea întreagă, iar melodia „Billie Jean” era fredonată de la Tokyo până la Paris, fizicul cântărețului s-a transformat treptat: pielea i-a devenit din ce în ce mai albă, iar nasul tot mai acvilin. Michael Jackson a negat, însă, că a recurs la chirurgie estetică, în afară de două operații de rinoplastie, și a explicat albirea pielii printr-o boală, vitiligo. După aceea, el nu a mai ieșit în soare fără o umbrelă și a purtat adeseori o mască pe nas și gură. Cei care s-au apropiat de cântăreț au remarcat un machiaj gros. Obsesiile sale pentru igienă i-au atras porecla de „extraterestru”, iar unii spuneau că doarme într-o cameră de oxigen. Jackson a transformat o fermă din California, reședința sa, într-un parc de distracții pe care l-a numit Neverland, un omagiu adus idolului său Peter Pan, copilul care nu vrea să crească. O altă ciudățenie, superstarul și-a luat ca animal de companie un cimpanzeu numit „Bubbles”. În 1993 însă, această imagine de excentrism cuminte a dispărut odată cu plângerea depusă de un adolescent în vârstă de 13 ani care îl acuza pe Jackson de abuz sexual, relansând astfel zvonurile cu privire la zilele petrecute de copii la Neverland. Un an mai târziu, regele muzicii pop s-a căsătorit, spre surprinderea tuturor, cu fiica lui Elvis Presley, Lisa Marie. Presa a suspectat că a fost vorba de o acțiune de PR pentru îmbunătățirea imaginii artistului, mai ales că în 1996 cuplul a divorțat. Cea de-a doua soție a cântărețului, o infirmieră, i-a născut doi copii. La sfârșitul anului 2002, se naște al treilea său urmaș, dintr-o mamă purtătoare. Cântărețul a prezentat copilul presei și fanilor ținându-l suspendat deasupra balconului unui hotel din Berlin, un gest șocant care a generat un nou scandal. Dar problemele erau încă la început. În 2003, interpretul a declarat într-un documentar britanic că îi place să doarmă, complet nevinovat, cu băieți de vârste mici. El a fost chemat în instanță din nou pentru abuz sexual, dar a fost achitat în iunie 2005. Procesul a adus în atenția publică detalii despre Neverland și amenajarea sa. Spre exemplu, s-a aflat că la reședința lui Jackson se află armuri medievale și statui ale unor super eroi, iar în biblioteca sa se află Bilbia, dar și romane clasice din literatura franceză. „Michael Jackson este exemplul perfect al persoanei distruse de nivelul de glorie pe care l-a atins”, explica în 2008 Robert Thompson, profesor de media audovizuale la Universitatea din Syracuse, New York.