O „mămăligă” însărcinată

Ştire online publicată Vineri, 06 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Vedeta din serialul „Dosarele X”, Gillian Anderson, este însărcinată cu cel de-al treilea său copil și al doilea cu iubitul ei, Mark Griffiths. Cuplul mai are un fiu, Oscar, care s-a născut în noiembrie 2006, iar frumoasa actriță mai are o fiică, Piper de 13 ani, dintr-o căsătorie anterioară. Nașterea este așteptată să aibă loc chiar de aniversarea a 40 de ani a vedetei. Deși, din câte se vede, Gillian este foarte ocupată în viața personală, nici cariera nu a fost lăsată la o parte. Pe 25 iulie este așteptată lansarea unui film bazat pe serialul care a făcut-o celebră, ce poartă numele: „The X-Files: I Want to Believe”, unde actrița și partenerul său, David Duchovny, vor da din nou viață agenților FBI, Dana Scully și Fox Mulder. Anderson a recunoscut că munca pentru filmul de acțiune a fost de-a dreptul istovitoare și că nu este atât de potrivită pentru rol, așa cum este Duchovny: „A fost o muncă grea. Sunt mult prea bătrână pentru asta. David este în cea mai bună formă și a făcut cea mai mare parte din muncă. A urcat și a sărit de pe stânci. Eram mult mai obosită la final decât el. Sunt o mămăligă”, a declarat Anderson.