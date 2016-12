O biografie neautorizată a lui Hugh Jackman va fi lansată în 2011

Ştire online publicată Joi, 16 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Scenaristul Anthony Griffiths va publica o biografie neau-torizată a actorului australian Hugh Jackman, în primăvara anului viitor, informează contactmusic.com. Anthony Griffiths, care adeseori semnează cu pseudonimul Bunko, este autorul volumului „Hugh Jackman: The Biography”, a cărui lansare este prevăzută pentru primăvara anului 2011. Anthony Griffiths este autorul unor romane comice, precum „The Tale” și „Shagging Monkeys”. Scenaristul american l-a ajutat și pe Stuart Cable, regretatul toboșar al trupei Stereophonics, să își scrie biografia, intitulată „Demons and Cocktails”. Hugh Jackman, câștigător al unui premiu Tony pentru rolul din „The Boy From Oz”, are reputația unui actor talentat, care a fost distribuit în roluri diverse, în filme de acțiune, precum „Cod de acces: Swordfish” și „Van Helsing”, sau romantice – „Australia” (2008). Actorul a mai putut fi văzut în „Prestigiul”, „Fântâna” și în „Bomba zilei/ Scoop”, de Woody Allen, unde i-a dat replica lui Scarlett Johansson. Născut la Sydney, el a debutat ca actor într-un serial de televiziune australian, în 1994. În 2008, Hugh Jackman a fost desemnat de revista People drept cel mai sexy bărbat în viață, iar în 2009, el a prezentat gala premiilor Oscar.