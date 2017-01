O apariţie scheletică

O apariție scheletică

Marţi, 18 Decembrie 2007

Aventura din Las Vegas s-a terminat pentru Celine Dion. Cu o lacrimă, un zâmbet amar și un trandafir oferit chiar de soțul ei, cântăreața a pus punct show-ului la aproape cinci ani de când a dat startul. După 717 spectacole, interpreta „My Heart Will Go On” și-a luat „adio” de la scena construită special pentru ea. O nouă etapă începe pentru solista cu voce de aur și judecând după ultima sa apariție, Celine chiar avea nevoie de o mică pauză. Rochia lungă și elegantă a scos în evidență trupul slăbit și lipsit de orice formă al divei, remarcă „Daily Mail”. Fără îndoială eforturile au fost mari, iar efectele s-au putut vedea cu ochiul liber. Doar piele și os, așa s-a prezentat Celine în fața publicului său la ultimul spectacol dintr-o serie foarte lungă. „Este greu de crezut că am ajuns la sfârșit”, a spus Dion înainte de a închide concertul cu piesa „A New Day”. „Este o plăcere să cânt pentru voi, dar sunt extrem de pasionată de rolul de mamă”, a explicat artista. Celine s-a gândit de fapt la varianta renunțării chiar din clipa în care în viața ei a intrat băiețelul Rene-Charles, acum de șapte ani, fiul ei și al soțului Rene Angelil. „Mi-am dorit succesul ca mamă mai mult decât succesul ca solistă”, o citează „People” pe Dion. A mers însă mai departe, iar decizia pare să fi fost una corectă. Spectacolele au fost încununate de succes și i-au adus aproximativ 400 de milioane de dolari în conturi. „La început aveam nevoie să mă afirm în această industrie. Lucrurile nu mai stau la fel și acum”, a precizat artista. Printre celebritățile care au ținut să o asculte live pe Celine Dion în Las Vegas s-au numărat Prince sau Justin Timberlake. Admiratorii înfocați ai divei nu trebuie însă să intre în panică. Începând cu luna februarie a anului viitor, Celine va da startul turneului de promovare a ultimului său album, „Taking Chances”. Așadar, doar câteva luni de odihnă pentru neobosita, dar slăbita cântăreață.