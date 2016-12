„Nunţi, muzici şi casete video”, regia Tudor Giurgiu

Astă-seară, la HBO

„Nunți, muzici și casete video”, regia Tudor Giurgiu

Ştire online publicată Joi, 27 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul privește în culisele unui domeniu în care business-ul și empiricul se amestecă într-un mod spectaculos: lumea nunții. Pasionați de distracții, românii au fost întot-deauna mari amatori de nunți, cu accent, mai degrabă, pe partea cu „masa și dansul” decât pe partea cu sfatul și cu biserica. Prin urmare, unul dintre cele mai interesante aspecte (și cele mai puțin remarcate, de altfel) din tot ceea ce înseamnă industria de nunți îl reprezintă artiștii, cei ce-și unesc forțele creative pentru ca proaspăt-căsătoriții să aibă parte de o benchetuială de neuitat... Pornind de la această premisă, HBO România împreună cu Hai-Hui Entertainment vă oferă o incursiune de 57 de minute în culisele nunților româ-nești, în care fotografi, cameramani și cântăreți din toată țara se explică, își spun poveștile de viață, prezintă „pe viu” stiluri de montaj și, bineîn-țeles, dau dovada măiestriei lor. De la George Stirbat, cântărețul din Onești întors acasă după o carieră pe Broadway, până la „fotograful de sat” Petru Manici, electrician de mină în Petroșani, filmul urmărește aventurile câtorva dintre cele mai „colorate” personaje care poartă pe umeri responsabilitatea reușitei celei mai im-portante petreceri din viața unui cuplu. „Mi-a venit de mult ideea unui behind the scenes mai neconvențional al nunții. La baza acesteia a stat experiența mea de participant la nunți, atât în calitate de invitat sau naș, cât și ca mire la propria mea cununie civilă, de unde m-am ales cu un DVD de neuitat”, spune Tudor Giurgiu. „Decisiv a fost însă un articol al Stelei Giurgeanu din Dilema Veche, în care mi-am regăsit parțial opiniile cu privire la ritualurile de nuntă și care mi-a întărit convingerea că ar fi interesant de făcut și urmărit un film despre oamenii care, de multe ori, preiau pe umerii lor «regia» întregii nunți, la care mirii ajung simple mascote”. La capătul unui an și șapte luni de prospecții, după o lună și jumătate de filmări concentrate prin nu mai puțin de 17 localități din întreaga țară și chiar de peste hotare, din București la Alba Iulia și din Viena în comuna Siliștea, județul Constanța, „Nunți, muzici și casete video” încearcă să le ofere privitorilor o mai bună înțelegere a acestui fascinant fenomen și a unora dintre insight-urile sale celor mai savuroase.