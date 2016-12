Nuntă în familia prezidenţială. Elena Băsescu se mărită!

Nuntă în familia prezidențială. Elena Băsescu se mărită!

Ştire online publicată Marţi, 15 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Elena Băsescu se va căsători în toamna acestui an cu Bogdan Ionescu, alias Syda, cu care are o relație de peste doi ani, scrie Click.ro Cei doi locuiesc deja împreună atât la București cât și la Paris unde Bogdan are un apartament cumpărat de părinții lui.În ceea ce privește nunta celor doi, apropiați ai familiei Băsescu au spus pentru sursa citată că socru mic a făcut câteva invitații printre prieteni.Zvonul că Elena Băsescu se căsătorește cu Syda circula încă de la începutul anului 2010, caând presa relata atunci că mezina familiei președintelui urmează să facă nuntă în luna iunie a aceluiași an.