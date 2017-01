Nume de referinţă la „Gala Folk Om Bun 2010“

Nume de referință la „Gala Folk Om Bun 2010“

Ştire online publicată Joi, 04 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Granzii” folkului românesc se vor întâlni cu publicul iubitor al acestui gen muzical pe 7 martie, cu începere de la ora 19,00, la Sala Palatului, cu ocazia unei noi ediții a „Galei Folk Om Bun 2010". Afișul spectacolului din acest an cuprinde nume de referință pentru muzica folk din țara noastră, precum Alexandru Andrieș, Vladi Cnejevici, Victor Socaciu, Vasile Șeicaru, Mircea Florian, Ceata Melopoica, Ada Milea, Maria Gheorghiu, Daniel Iancu și Doru Stănculescu, iar „maestru de ceremonii” va fi cantautorul sighișorean Adrian Ivanițchi. Galele folk „Om Bun” au debutat în 1996, printr-un maraton muzical desfășurat în decorul excepțional oferit de Castelul Huniazilor din Hunedoara. Au mai fost apoi ediții care s-au desfășurat la Deva, Mangalia, Constanța, Târgu Mureș și, în ultimii șapte ani, la București. În România se desfășoară, într-un an, mai multe festivaluri de muzică folk cu caracter național, acestea culminând cu Gala „Om Bun”, evenimentul folk „numărul 1" al anului. Artiștii invitați să evolueze în Gala „Om Bun” sunt cei cu activitatea cea mai intensă de-a lungul unui an și care au lansat noi albume. Spectacolul este organizat de Asociația Culturală Dracula și face parte din proiectul național „Artă contra drog 2010", program care se desfășoară în parteneriat cu Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului (CIADO) și Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România (ANCCSR). Prețul biletelor va fi de 100 de lei la categoria VIP, 80 de lei la categoria I și 60 de lei la categoria a II-a. Biletele vor putea fi achiziționate direct de la Sala Palatului, Magazinul Muzica, Teatrul Național, stația de metrou Unirii 2 și rețeaua magazinelor Diverta și Carrefour sau on-line de pe site-urile eventim.ro, biletedelatati.ro, bilete.ro, blt.ro, vandbilete.ro și ticketpoint.ro.