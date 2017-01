„Nu vă spun sexul copilului!”

Ştire online publicată Marţi, 20 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Înainte de a intra în sala de repetiții pentru gala Academy Of Country Music Awards, din Las Vegas, Keith Urban a declarat într-un interviu, la o emisiune radio, că abia așteaptă să devină tătic. Deși cântărețul nu este încă sigur care este data exactă când soția sa, Nicole Kidman, va naște, știe însă sexul copilului. „Nu vă voi spune. Mă bucur însă că am aflat”, a spus vedeta. Urban, care este nominalizat animatorul anului, la spectacolul ce va avea loc duminică, a rămas în Vegas împreună cu mulți cântăreți de muzică country, pentru ultimele pregătiri înainte de marele show. „Nu sunt îngrijorat pentru nimic. Mă simt îndatorat pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat anul acesta”, a completat Keith. La repetiții au participat și câțiva fani, care au putut să se bucure de micile roluri pe care le-au avut de interpretat, alături de idolul lor. Urban nu este singurul care se pregătește să aibă un copil. Unul dintre prietenii săi de muzică country, Joe Don Rooney va deveni și el tată pentru prima dată. În ceea ce îl privește pe Urban, toată lumea are numai laude la adresa lui. „Keith este o persoană atât de pasionată. Va fi cu siguranță un tată bun”, a declarat cântărețul Gary LeVox.