,,Nu vă lăsaţi păcăliţi de oamenii care-mi folosesc identitatea"

Nu vă lăsați păcăliți de oamenii care-mi folosesc identitatea"

Adelina Pestrițu este una dintre vedetele care se bucură de o mare popularitate pe rețelele de socializare. Din această cauză mulți doritori sau doritoare de Like-uri sau poate oameni interesați să comunice în diverse lucruri în numele ei, își fac conturi cu fotografiile ei.Adelina, care pe pagina ei oficială are peste 300.000 de Like-uri, a izbucnit astăzi și a postat un mesaj în care își avertizează fanii în privința conturilor false cu numele ei."Dragii mei, țin să vă aduc la cunoștință că în afară de acest profil pe Facebook (care este singurul oficial) nu activez pe nici o altă rețea de socializare (ex. Instagram... Etc). Nu vă lăsați păcăliți de oamenii care-mi folosesc identitatea și vorbesc diverse în numele meu și care se înmulțesc pe zi ce trece!!!! Doar aici puteti vorbi cu Adelina Ioana Pestrițu -REALĂ!!! Love you all!", a scris Adelina pe contul ei de pe rețeaua de socializare, scrie libertatea.ro.