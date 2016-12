Nu sări peste sexul de dimineaţă!

1

adica

barbatul va fi blegit toata ziua si inert la avansurile colegelor sau vecinelor! Ce sa mai faca el avansuri... Lasati prostiile si pastrati-va pentru seara! Aveti mai mult timp, sunteti relaxat, puteti sa o gadilati peste tot, ca sa nu se linga -pardon, plinga-de faptul ca sunteti nepriceput sau o neglijati. Dimineata doar in week-end, pentru a prelungi distractia de noapte. Si a fi relaxat toata ziua, caci daca ramineti acasa o sa va puna la tot felul de treburi (gunoi, piata, reparatii etc...) Trebuie sa aveti o mare doza de bunavointa sa rezistati la hatichetele femeii transformata in sefa! De altfel, nitel mai sus, femeile arunca pastila ca se simt neglijate sau nesatisfacute de barbatii care le trateaza (sexual) "din scurt". Pai diminetile, cand toti se grabesc, nu prea ai timp sa o "alinti" dupa cum are nevoi. Si acumulindu-se -in timp- practica, tot ele se pling dupa aia! Iar sunt ilogice! Femei, mde; dar mai rau de aia care se iau dupa mintea lor!