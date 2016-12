"Nu m-a cerut în căsătorie, dar nu cred că dacă mi-aş dori un copil s-ar opune"

"Nu m-a cerut în căsătorie, dar nu cred că dacă mi-aș dori un copil s-ar opune"

Simona Sensual a dat uitării vremea în care poza dezbrăcată și s-a făcut fată de casă. A renunțat la blondul care a consacrat-o și spune că așteaptă momentul în care Dumnezeu îi va dărui un bebeluș."Pentru mine Valentine's Day nu e o zi deosebită, pentru că eu iubesc în fiecare zi. Eu am ținut cont de faptul că Biserica Ortodoxă a semnalat că ziua aceasta a picat în aceeași zi cu pomenirea morților și nu am făcut o petrecere. Nu am primit cadouri. Am primit doar bomboanele mele de ciocolată preferate. Tot cu dieta o țin langa și mă tot gândeam că o să mă îngraș. De Dragobete cred că o să sărbătoresc, mai ales că vine și 1 Martie. În perioada 1-8 martie, aștept un cadou substanțial. Cel mai mare cadou ar fi fost un copil și asta e tot ce-mi doresc. Nu m-a cerut în căsătorie, dar nu cred că dacă mi-aș dori un copil s-ar opune. E o dorință comună. Mi-aș dori un băiat, să fie băiat. Eu cred că o fată e foarte greu de crescut și viața de femeie e mult mai dificilă. Mi-a plăcut de el pentru că nu are pagină de Facebook", a declarat Simona Sensual la "Star Matinal", de la Antena Stars, scrie spynews.ro.