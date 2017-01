Nu lăsa rutina să-ţi strice distracţia din dormitor!

Nu lăsa rutina să-ți strice distracția din dormitor!

Ştire online publicată Miercuri, 23 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nu permite unei relatii indelungate sa se transforme intr-o scuza pentru sex plictisitor. Nu ceda indiferentei sexuale. Nu permite unei relatii indelungate sa se transforme intr-o scuza pentru sex plictisitor. Depinde de tine sa condimentezi lucrurile. Fa-o in picioare De ce trebuie sa te astepti intotdeauna ca pasiunea sa va duca in pat daca puteti face sex perfect eficient si pasional si in picioare? Lasa-te inspirata din filme precum The English patient sau Sea of Love, in care joaca Ralph Fiennes, Kisten Scott Thomas, Al Pacino si Ellen Barkin. Fa-o fara sa-ti avertizezi partenerul, astfel incat sa-l iei prin surprindere. Lipeste-te de corpul lui, saruta-l fierbinte, freaca-ti sanii de el sau sugereaza-i direct. Nu-ti face griji, partenerul tau va fi dispus pentru ca si el este plictisit de sexul in pat. Un barbat poate face acelasi lucru. El isi poate imbratisa partenera pe la spate, poate sa o sarute pe gat cu pasiune, sa ii mangaie sanii, sa o sprijine de un perete si sa inceapa sa o penetreze. Pregateste-te singura In cazul in care nu aveti timp pentru un preludiu lung si indatoririle casei sau serviciul te cheama, pregateste-te de sex singura. Daca sotul repara frigiderul, tu te poti excita folosind un vibrator sau margele erotice. Cand tu faci curat in bucatarie, spre exemplu, partenerul tau poate merge in dormitor pentru a se masturba. Cand pasiunea voastra ajunge aproape de punctul culminant, cautati-va unul pe celalalt. Cu siguranta veti avea parte de o partida de sex fantastic. De asemenea, puteti sa va masturbati impreuna si sa va urmariti unul pe altul, ceea ce inseamna ca veti economisi din nou timp si veti ajunge la "felul principal" mai repede. Pana la urma, fiecare persoana isi stie corpul cel mai bine, deci se poate excita singur in cel mai rapid mod posibil. Citeste mai departe...