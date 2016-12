Horațiu Mălăele:

„Nu intru în politică, nu am nicio legătură cu Schwarzenegger”

Ştire online publicată Joi, 13 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul și regizorul Horațiu Mălăele a afirmat că nu și-a dorit niciodată să intre în politică și că nu vede nicio legătură între el și „personajul” Arnold Schwarzenegger, fost actor și actual guvernator al statului american California. „Nunta mută”, primul film regizat de Horațiu Mălăele, va avea premiera oficială luni, 17 noiembrie, la Teatrul Național din București. Filmul a fost realizat, cu un buget de 1,5 milioane de euro, după o povestire reală petrecută în Mol-dova și auzită de regizor, acum 30 de ani, de la profesorul său, Octavian Cotescu. Scenariul a fost scris de dramaturgul Adrian Lustig, împreună cu Horațiu Mălăele. În avanpremieră, actorul și regizorul Mălăele vorbește despre film, teatru, dar și despre politică. - Ce vi se pare relevant legat de primul dumneavoastră film? Cum ați descoperit actorii tineri care au intrat în distribuție? - Actorii tineri sunt speciali, sunt surprins de abilitățile lor. Meda Victor este dansatoare, dar este foarte talentată. La fel, Alexandru Potocean, care promite, la rândul său. I-am ales în urma unui casting. Restul distribuției s-a realizat ca de la sine. M-a impresionat gestul unor actori mari, ca Victor Rebengiuc, Tamara Buciuceanu-Botez, care au acceptat să joace în roluri, practic, fără replică, fără nici un fel de cuvinte, în această poveste. În rest, nu mă consider un regizor de film profesionist. Dar povestea noastră a prins. Avem garanția unor susținători serioși, care încearcă o promovare la fața locului. Din fericire pentru mine, Costa Gavras, care e prețedinte al Cinémathèque Française, dorește să îl promoveze. E unul dintre puținele filme care a reușit să fie vândut distribuitorilor înainte de premieră. - De ce nu sunteți în rândul artiștilor români care intră în politică? Nu v-a tentat un astfel de angajament? - Nu m-a atras niciodată această postură. Poți fi un microbist politic, poți să prezinți mici șarje umoristice cu puternicii lumii, dar nu mi-am dorit să mă angajez în politică. Știu că există Arnold Schwarzenegger, dar nu există nici o legătură între mine și un asemenea personaj. - Ați început să experimentați și genul stand-up comedy. V-a atras întotdeauna improvizația, sunteți un actor cu multă spontaneitate. Cum vi se par actorii care încearcă acest gen până în prezent? Ce recomandă un actor pentru un asemenea gen de joc? - Am prieteni care fac cu bună credință acest fel de acting. Starea de grație a actoriei este improvizația. La fel de important este ca actorul să fie citit, cult. Toate acestea contribuie la calitatea jocului său. Numai un om cu o raniță bogată poate să practice stand-up comedy. E un gen dificil, solicitant. Un actor bun simte repede publicul din sală și știe cum să adapteze spectacolul pentru a-și câștiga spectatorii. - Pe scena Teatrului de Comedie, în „Revizorul”, împărțiți același rol cu Ștefan Bănică Jr. Cine se descurcă mai bine? - Bănică Jr. își face personajul lui, iar eu dansez în felul meu pe același rol. Sunt două personaje diferite și vizitabile: un pasionat de teatru se poate duce la ambele reprezentații, pentru a putea face o comparație bună. Nu se pune problema unei concurențe. - Ce proiecte aveți în pregătire? - Am două scenarii de film, unul în curs de realizare, altul în stand-by. Iar în ceea ce privește teatrul de comedie, fac repetiții pentru două piese: „Leonce și Lena”, de Georg Büchner și „Puricele în ureche”, de Georges Feydeau. - Ați spus, într-un spectacol, următoarea filosofie amuzantă: „Unii spun despre o femeie că are un cap frumos, alții, că are o gleznă frumoasă. Eu cred că adevărul este undeva la mijloc”. Cum ar arăta o astfel de afirmație aplicată... bărbaților? - Un actor, nu îmi amintesc bine cine, spunea, la un moment dat, că bărbatului i-au fost date capul și penisul, dar nu și suficient sânge pentru amândouă. Mi se pare o afirmație similară cu gluma mea de la spectacol.