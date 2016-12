"Nu îmi explic foarte bine dacă e vorba de răutate, prostie, frustrare, invidie sau toate la un loc..."

Miercuri, 27 Mai 2015.

Iulia Albu și-a găsit "nașul". Dacă până acum dădea de pământ cu toate vedetele și le critica ținutele, iar comentariile ei erau demne de urmat, cu Mădălina Ghenea nu i-a ieșit pasența. Fashion-editorul a desființat apariția vestimentară a actriței la Festivalul de film de la Cannes, fapt pentru care Iulia Albu se va alege cu un proces.Deși inițial a ignorat cometariile răutăcioase ale Iuliei Albu, Mădălina Ghenea s-a răzgândit și i-a trimis fashion-editorului o replică extrem de tăioasă în care lasă să se înțeleagă că fista soție a lui Mihai Albu este penibilă când face astfel de afirmații.”Nu îmi explic foarte bine dacă e vorba de răutate, prostie, frustrare, invidie sau toate la un loc, dar cu certitudine uneori se cade grav în penibil. E și cazul unei emisiuni a unui post turcesc de televiziune, emisiune ce se potrivește din plin cu cultură balcanică ce ne domină puternic. La respectivă emisiune există o doamna «expert în modă», cu studii românești de specialitate, ce se așază binemeritat pe același scaun ocupat de multe alte persoane cu un ridicat nivel cultural manelistic. Pe lângă faptul că o vedem deseori cu diverse ținute trăznite asortate cu machiaje ce ne amintesc de indienii Vestului Sălbatic și însoțite permanent de diverse orătănii de prin propria curte (sigur, făcându-ne astfel să ne punem întrebarea legitimă referitoare la sănătatea ei mentală), «doamna» respectivă ajunge să critice ținute lăudate abundent de publicații celebre (e adevărat, nu românești!! ) că Harpers Bazaar sau New York Times. Mai mult decât atât, pe această «doamna» o domină evident sentimentele amintite mai sus, jignindu-mă incredibil într-un mod la care îmi e imposibil să mă cobor și să răspund. Cel puțin, asta fără ajutorul avocaților la care voi apela cu siguranță din nou.Dar în afară de răutatea evidență care iese parcă prin toți porii, stă ridicolul situației și subiectului adus astfel în față românilor. Așadar, la Festivalul de Film de la Cannes, la premiera unui film în competiție regizat de un proaspăt câștigător al unui Oscar, având printre alții în componență și trei actori deținători împreună a alte 5 premii Oscar, film de un ridicat nivel cultural și artistic, lăudat de toți criticii, în ținute alese cu grijă împreună cu stilistul meu, fashion-editor al revistei Elle, ținute lăudate de mari publicații internaționale, apare «doamna» amintită mai sus, cu «înalte» studii românești de specialitate, în emisiunea de bârfe cu accente maneliste a postului turcesc, care critică total și jignește grav într-un limbaj suburban. Mai mult decât am făcut-o acum, penibilul acestui fapt îmi e imposibil de comentat.Iar în final, în ciuda faptului că din patriotism am ales în mod special o ținută reprezentativă românească, ținută expusă cu succes la Festivalul de Film de la Cannes, mă felicit din nou că nu stau prea mult în zonă”, a scris Mădălina pe Facebook.