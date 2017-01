Nu i-a priit în România

După ce a terminat filmările în țara noastră, la întoarcerea în Los Angeles, David Hasselhoff, 55 ani, s-a apucat iar de băute. Pentru binele lui, a fost pus sub observație timp de 24 de ore, în Centrul Medical „Cedars-Sinai" din Los Angeles. Pe de altă parte, continuă procesul cu fosta lui soție, Pamela Bach, 43 ani, pentru custodia celor două fete: Taylor-Ann, 17 ani, și Hayley, 15 ani. Oare chiar crede că are vreo șansă la halul în care s-a prezentat pentru tratamentul de dezalcoolizare?