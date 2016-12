"Nu contează ce sex va avea bebe, armată să facă!"

Ştire online publicată Marţi, 16 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alex Velea (30 de ani) și Antonia (25 de ani) sunt în al nouălea cer de când au aflat că vor fi părinți. La Gala RMA, desfășurată vineri, la Brașov, cei doi nu și-au mai ascuns relația. Când au fost întrebați de reporterii Click! despre bebelușul care va veni pe lume peste patru luni, s-au pus pe turuit.“Eram cu o prietenă și am simțit ceva. Am presimțit că sunt însărcinată, dar am vrut să fiu sigură. Era cu puțin timp înainte de data de naștere a lui Alex, am vrut să țin secret și să-l anunț de ziua lui, dar nu am reușit. De bucurie, l-am anunțat imediat și a fost extrem de fericit. Își dorește enorm un copil”, a mărturisit Antonia, pentru Click!În schimb, Alex Velea a fost pus numai pe glume. “Sunt foarte fericit. Abia aștept să fiu în postură de tată. Nu contează ce sex are copilul. Lasă ce-o să fie, armată să facă”, a spus viitorul tătic. De asemenea, artistul a mai dezvăluit că a văzut ecografiile și că știe sexul copilului, dar că păstrează secretul doar pentru ei, până în ziua cea mare: ”Dacă va fi fată se va numi Antonia, ca mama ei, iar dacă va fi băiat ne-am gândit la mai multe nume”, scrie libertatea.ro.