„Nu am iubit şi mi-e foarte bine. Se poate şi fără bărbaţi“

„Nu am iubit și mi-e foarte bine. Se poate și fără bărbați“

Ştire online publicată Vineri, 09 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Alexandra Stan se dedică în totalitate vieții de artist și a lăsat în plan secund viața personală.Spectacolele, ședințele foto și aparițiile TV îi ocupă artistei tot timpul, însă Alexandra nu se plânge. Deși nu are timp nici să se gândească la o relație amoroasă, cântăreața mărturisește că se simte bine singură, fără obligații.„Se poate și fără bărbați. Eu nu am prieten și mi-e foarte bine. Nu cred că o femeie este definită de un bărbat, chiar nu cred asta”, a spus Alexandra Stan, miercuri, în emisiunea „Poveștiri adevărate”, de la Acasă TV.Cântăreața profită de noaptea dintre ani pentru a-și îngroșa conturile și va petrece Revelionul pe scenă, alături de fani.„Toată lumea trage tare în noaptea de Revelion. Este o noapte de care trebuie să profiți și nu pot să trăiesc magia noului an decât făcând ceea ce-mi place cel mai mult. Voi cânta și voi petrece cu fanii”, a spus aceasta.