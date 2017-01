Noul film al lui Paris Hilton, cel mai prost din istorie

Ştire online publicată Luni, 18 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Noul film al lui Paris Hilton, „The Hottie and the Nottie”, care a obținut, weekend-ul trecut, încasări de numai 26.000 de dolari în SUA, a primit o nouă lovitură, după ce a fost declarat cel mai prost film din istorie, potrivit site-ului imedias.biz. Utilizatorii site-ului de cinema IMDB au atribuit cea mai mică notă din toate timpurile filmului, care a obținut 1,2 puncte dintr-un maxim de 10. În acest film, Paris Hilton joacă rolul unei tinere care refuză să iasă cu un băiat atâta vreme cât acesta nu găsește un partener pentru cea mai bună prietenă a ei, care nu arată foarte bine. Potrivit Variety, „The Hottie and the Nottie” nu a obținut, weekend-ul trecut, decât 26.000 de dolari în 111 săli de cinema americane, adică o medie dramatică de 234 de dolari pe sală. Calculat la numărul de spectatori, rezultatul e un număr ceva mai mare de 20 de spectatori pe sală, pe toată durata weekend-ului.