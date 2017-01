Noul "Burlac": "Nu mi-am dorit stabilitate sentimentală"

Ştire online publicată Marţi, 09 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

E tânăr, frumos și are un farmec aparte! Începând de anul viitor, în fiecare joi, Andrei Andrei (31 de ani) va fi „Burlacul” de la Antena 1, în cadrul show-ului care a ajuns deja la cel de-al cincilea sezon.Andrei Andrei este noul tânăr care speră să își întâlnească marea dragoste în cadrul show-ului „Burlacul”. Fotomodelul de succes mărturisește că, până în prezent, a fost împiedicat de carieră să își întemeieze o familie: „Până acum ceva vreme nu mi-am dorit stabilitate sentimentală. Cum eu stăteam cel mult trei luni într-un loc nu a fost tocmai simplu să am relații normale, iar, în timp, la distanță, se destrămau. În plus, am vrut să mă asigur că decizia de a rămâne cu cineva pentru tot restul vieții o iau o singură dată, iar asta m-a făcut, probabil, și mai prudent”, a recunoscut Andrei. „Eu sunt mereu în căutarea acelei partenere. Show-ul «Burlacul» mi-a dat posibilitatea să-mi măresc șansele de a-mi atinge scopul într-un timp scurt. Este un proiect extraordinar, am cunoscut persoane deosebite, am încercat lucruri noi și am trecut prin multe schimbări din punct de vedere emoțional. Am început să mă gândesc mai mult la tot ce vreau cu adevărat de la viață, la ce aș vrea să simt pentru și din partea persoanei iubite. Cu siguranță mi-a schimbat felul în care priveam lucrurile”, a adăugat Andrei, scrie click.ro.