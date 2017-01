Noul album Dream Theater va apărea pe 23 iunie

Sâmbătă, 14 Martie 2009

Cel de-al zecelea album de studio al trupei americane de metal progresiv Dream Theater se va numi „Black Clouds and Silver Linings” și va fi lansat pe 23 iunie. Albumul este cel de-al doilea lansat sub sigla Roadrunner Records. Pe lângă versiunea standard a CD-ului, albumul va fi lansat și pe disc de vinyl, dar și sub forma unui pachet „ediție specială” format din trei CD-uri: unul va conține versiunea completă a materialului, un altul va conține mixuri ale instrumentelor, iar cel de-al treilea, șase preluări, ale căror titluri nu au fost încă anunțate. Cu șase săptămâni înainte de data programată pentru apariția albumului, casa de discuri Roadrunner Records va începe să lanseze, prin intermediul distribuitorilor digitali, săptămânal, câte una dintre cele șase preluări. Producătorii albumului sunt, ca și la precedentele patru albume de studio ale trupei, bateristul Mike Portnoy și chitaristul John Petrucci. Paul Northfield s-a ocupat de mixarea albumului. La sfârșitul lunii martie, trupa va filma și un videoclip pentru primul single de pe album – „A Rite of Passage”. Dream Theater va pleca în această vară într-un turneu european și nord-american pentru a-și promova noul album. Turneul european va cuprinde, în special, apariții la festivaluri și va dura o lună, din iunie până în iulie. Conform calendarului de concerte anunțat pe site, cel mai apropiat loc de România unde poate fi ascultată trupa Dream Theater este Kavarna, în Bulgaria, pe 3 iulie, în cadrul festivalului Kaliakra. Turneul american, ce va avea loc în lunile iulie și august, este o reeditare a seriei de concerte „Progressive Nation”, Dream Theater urmând să cânte alături de trupa fiului regretatului Frank Zappa, Dweezil Zappa, numită Zappa plays Zappa, dar și de suedezii de la Pain of Salvation și de trupa Beardfish.