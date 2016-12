Noua iubită a lui Prigoană s-a mutat în vila afaceristului

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Foștii soți Prigoană au o viață amoroasă palpitantă și când nu mai sunt împreună. În timp ce iubitul Adrianei Bahmuțeanu a fost surprins în tandrețuri cu o tânără, Silviu Prigoană face progrese în relația cu femeia care i-a luat locul vedetei tv. Deși sunt împreună de puțin timp, aceasta s-a mutat în vila milionarului, care ar vrea s-o ia de nevastă. După ce Adriana a refuzat să se împace cu el, preferând să continue relația cu Mihai, mai tânărul ei iubit, Silviu Prigoană a încercat să se detașeze de ea și să-și refacă viața. La scurt timp după ce vedeta a declarat că nu se va întoarce la el, afaceristul s-a afișat în compania unei roșcate. Femeia, care se numește Ramona și este medic și asistent universitar la Facultatea de Medicină, pare să-i fi intrat pe sub piele milionarului. Gesturile de tandrețe făcute în public trădează o apropiere care nu lasă loc la interpretări. Astfel, Ramona și Silviu Prigoană au fost fotografiați de către paparazzii ziarului Ring, într-un local din Centrul Vechi sărutându-se cu foc. Ba mai mult, femeia îl răsfață pe afacerist dându-i să mănânce o prăjitură cu lingurița. Surse din preajma celor doi susțin că lucrurile au evoluat rapid între ei. Astfel, Ramona s-a mutat deja în somptuoasa vilă pe care Prigoană o are într-o zonă selectă a Capitalei, aceeași în care până anul trecut a locuit împreună cu Bahmu și cei doi copii ai lor. Propunerea făcută noii lui iubite de a sta la el i-a luat prin surprindere până și pe apropiații afaceristului, scrie click.ro.