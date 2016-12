„Noroc că am socrii la Constanţa“

Toni Grecu:

„Noroc că am socrii la Constanța“

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cu excepția celor trei luni din 2008 când s-a retras, de aproape 30 de ani Toni Grecu ține frâiele grupului Divertis cu mână sigură, practicând umorul la cotă înaltă, cu mustăcioara lui moldovenească și cu hohotele sale molipsitoare de râs. În emisiunea de umor „Serviciul Român de Comedie”, alături de agenții lui speciali, întoarce pe toate părțile știrile, declarațiile politicienilor și ale vedetelor noastre cu fasoane. Și toate astea, doar pentru a ne oferi o porție zdravănă de râs. Are și o deviză: „Râzi liniștit, serviciul lucrează pentru tine!”. Pentru „Kk-maka”, „hitul crizei” care face furori în rândul adolescenților, un remix românesc al melodiei interpretate de Shakira „Hello Africa!”, Toni Grecu și ai lui au luat 10 balerine și au plecat cu lumini, camere, machiaj, costume și o întreagă echipă pe străzile din București și în fața Palatului Victoria să filmeze clipul. „Ne-am machiat și ne-am schimbat pe borduri sau prin mașini, am fost asaltați de turiști care alergau cu aparatele foto în mână să ne facă poze, ne-au vizitat și niște cetățeni romi de la o nuntă, dar au venit și poliția și SRI-ul”, a spus Toni. Recent, a povestit cum și-a petrecut un sejur lângă aeroportul din insula Corfu. - Dacă te duci într-un loc pe care nu-l cunoști, atunci orice vacanță devine o provocare. Acum câțiva ani am fost în Corfu și-am fost cazat într-un hotel aflat la capătul pistei aeroportului (râde) și-am asistat la toate aterizările și decolările posibile, care aduceau și duceau turiști din toată lumea pe și de pe insula grecească. A fost plăcut (râde), a fost singura dată când am avut ocazia să-mi petrec concediul de șapte zile pe un aeroport (râde). Pe cei pasionați de zbor îi îndrum cu căldură către locația respectivă. - Cunoașteți binișor litoralul românesc din epoca suedezelor și nemțoaicelor (înainte de ‘89). Care era cea mai „tare” atracție a litoralului românesc în acele vremuri? - Cum bine spuneai, suedezele, dar și discoteca „Black & White” din Mamaia - până în 1989, iar după 1989 - nimic. - Ați anticipat următoarea întrebare: cu ce mai atrage Litoralul turistul? - În afară de faptul că-i comod de ajuns acolo - nimic! Serviciile din turismul de pe litoral sunt slabe din punct de vedere calitativ. Având termenii de comparație din vecinătate (Grecia, Turcia, Bulgaria), tragem concluzia asta relativ repede, dar pentru că se ajunge ușor și că prețurile sunt relativ ok, e de mers la mare în weekend. Mie îmi place la mare, la noi, și spun asta pentru că nu prea intru în contact cu serviciile turistice, deoarece am socrii la Constanța. Pot să spun cu mâna pe inimă că plaja de la Mamaia este excepțională și dacă ar fi mai mult profesionalism în servicii, cu siguranță, ar fi și mai bine. - Ce brand ar fi mai potrivit pentru această țară puțin mai tristă în ultima perioadă, dar totuși plină de umor? - Ar fi ok să punem frunza peste țară, ideea nu e rea, dar cu o frunză nu se face nici primăvară, nici turism. E nevoie de toată pădurea. - Se râdea mai bine înainte decât se râde acum, la 21 de ani de la evenimentele din decembrie? - Nu cred. Se râdea bine și atunci, se râde bine și acum, s-au schimbat doar subiectele și maniera de a râde. Ne-am păstrat calitatea de a face haz de necaz, cred că este principalul nostru mijloc de a lupta împotriva incompetenței conducătorilor noștri. - Apropo, v-ați gândit la o urătură „marca“ Toni Grecu, ca pentru un nou alt an de criză? - Ce urez românilor, în general: să fie bine, să fim mai veseli, mai relaxați, să fim sănătoși și să ne bucurăm de ceea ce mai este încă frumos în țara asta. (www.zodiac-travel.ro)