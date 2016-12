Nominalizările la Brit Awards 2010

Ştire online publicată Miercuri, 20 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Lady Gaga, Lilly Allen și Florence and the Machine se numără printre cei cinci artiști care au primit câte trei nominalizări la Brit Awards 2010, care vor fi decernate la Londra, pe 16 februarie, informează bbc.co.uk. Lady Gaga, artista cu cele mai mari vânzări de discuri în Marea Britanie în 2009, va concura la categoriile „cea mai bună cântăreață internațională”, „cel mai bun artist debutant” și „cel mai bun album”. Florence and the Machine, aflată în prezent în fruntea clasamentului albumelor din Marea Britanie, cu materialul ei de debut, va concura la categoriile „cel mai bun artist debutant britanic”, „cea mai bună cântăreață” și „cel mai bun album”. Lilly Allen, trupa JLS, finalista emisiunii-concurs „X Factor” din 2008, și Pixie Lott, sunt ceilalți artiști care au primit câte trei nominalizări la Brit Awards. Printre artiștii de renume care nu au fost nominalizați în 2010 se numără U2, Beyonce, Arctic Monkey și Susan Boyle. JLS va concura la categoria „cel mai bun grup britanic”, alături de Doves, Friendly Fires, Kasabian și Muse. Robbie Williams, care va primi un premiu pentru contribuția extraordinară adusă muzicii britanice, va concura la categoria „cel mai bun solist britanic”, unde a fost desemnat câștigător de patru ori în anii precedenți. În 2010, Robbie Williams va concura alături de artistul scoțian Calvin Harris, de rapperul Dizzee Rascal, de Mika și de Paolo Nutini. LP-ul semnat de Nutini, intitulat „Sunny Side Up”, a fost nominalizat la categoria „cel mai bun album britanic”. La aceeași categorie vor concura materialele discografice lansate de Florence and the Machine, Dizzie Rascal, Kasabian și Lily Allen. Lily Allen, ignorată la gala Brit Awards din 2007, deși primise trei nominalizări, va avea în acest an șansa de a câștiga cel puțin un premiu, ea fiind nominalizată și la categoriile „cea mai bună cântăreață” și „cel mai bun single” („The Fear”). Jay Z și Black Eyed Peas au fost nominalizați la categoria „cel mai bun album internațional”, alături de Lady Gaga, Empire of The Sun și trupa Animal Collective. La categoria „cel mai bun cântăreț internațional”, lupta se va da între artiști maturi, cu toții fiind trecuți de vârsta de 30 de ani. Veteranul categoriei este Seasick Steve, în vârstă de 68 de ani, el fiind urmat de Bruce Springsteen, în vârstă de 60 de ani. Ei vor concura cu Eminem, Jay-Z și Michael Buble. Rihanna, Ladyhawke, Norah Jones au fost nominalizate alături de Lady Gaga la categoria „cea mai bună cântăreață internațională”. Gala Brit Awards va avea loc la Earls Court Exhibition Centre din Londra, pe 16 februarie 2010.