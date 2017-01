„No Country for Old Men”, vedeta Critics Choice Awards

Ştire online publicată Joi, 10 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„No Country for Old Men”, de Joel și Ethan Coen, a fost ales Cel mai bun film la Critics Choice Awards, decernate la începutul acestei săptămâni la Los Angeles. Frații Coen au luat și premiul pentru regie, iar actorul spaniol Javier Bardem a primit premiul pentru Cel mai bun rol secundar. Daniel Day-Lewis a fost premiat pentru Cel mai bun rol principal masculin, pentru rolul din filmul „There Will Be Blood”, iar Julie Christie a fost aleasă Cea mai bună actriță în rol principal, pentru interpretarea din „Away from Her. Premiile Critics Choice dețin un record în ceea ce privește prezicerea câștigătorilor Oscar. În ultimii 12 ani, jumătate dintre câștigătorii Critics Choice Awards la categoriile de interpretare și cel mai bun film au câștigat premii Oscar. Filme precum „Into the Wild”, „Michael Clayton”, muzicalul „Sweeney Todd - Bărbierul diabolic din Fleet Street” și drama „Atonement” nu au câștigat niciun premiu. Muzicalul „Hairspray” a câștigat premiul pentru cea mai bună distribuție și pentru Cea mai bună tânără actriță - Nikki Blonsky.