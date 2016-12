„Nimeni nu ştie unde ne-am căsătorit cu adevărat“

„Nimeni nu știe unde ne-am căsătorit cu adevărat“

Într-un interviu acordat în exclusivitate postului Look TV, Andreea Marin a vorbit despre ultima perioadă din viața ei.„Mi se pare chiar culmea să fac o dezbatere națională din faptul că noi am ales să mergem pe căi separate. Eu nu trăiesc după regulile altora, eu trăiesc cum vreau eu, eu nu trebuie să cer voie nimănui”, a povestit aceasta. Mai mult, Andreea susține că discreția a fost prioritară pe toată durata căsătoriei cu Ștefan Bănică: „Noi am fost foarte discreți cu viața noastră, nu se știe unde ne-am căsătorit cu adevărat, în ce biserică, în ce țară, sunt doar speculații care nici măcar nu au fost nimerite, nu am dat nimănui nicio poză de la nunta noastră. Așa am învățat de la ai mei și așa o să-i învăț și pe copiii mei. În toate aceste zile eu am fost mamă, nu am fost vedetă, doar mamă, atât. Și ca o mamă care gândește normal mi-am protejat copilul cum am putut mai bine” a mai spus Andreea Marin la Look TV.