Oana Roman:

„Nimeni nu a putut dovedi că sunt proastă. Doar grasă“

Ştire online publicată Miercuri, 18 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Deși are mult peste greutatea normală, Oana Roman nu ține cont de siluetă și se bucură de viață așa cum știe ea mai bine.Fiica lui Petre Roman, ce a împlinit vârsta de 36 de ani în Vinerea Mare, recunoaște că nu se mai lasă deloc afectată atunci când i se spune că este grasă, ba mai mult, nici nu știe câte kilograme are în momentul de față.În schimb, spune ea, s-ar supăra foarte tare dacă i s-ar reproșa ceva din punct de vedere profesional. Școlită la Sorbona, Oana câștigă suficient cât să-și poată permite vacanțe de lux peste hotare, fiind PR al unei companii aeriene low-cost.„În 15-20 de ani, n-au reușit să demonstreze că sunt proastă, incultă sau analfabetă! Orice femeie publică e întrebată dacă ține regim…N-au reușit să-mi găsească o hibă în afară de cele pe care și le doresc ei să le am. Decât că sunt grasă... Nu au găsit (n.r.- ziariștii) nicio hibă la mine, în afară de faptul că nu am 50 de kilograme”, a declarat Oana Roman pentru evz.ro.