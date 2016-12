Nigel Kennedy va concerta în România

Ştire online publicată Marţi, 04 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul violonist britanic Nigel Kennedy va susține un recital la Sala Palatului din București, pe 24 noiembrie, în cadrul seriei de concerte Masters Of Jazz, informează site-ul organizatorilor. Nigel Kennedy, considerat unul dintre cei mai valoroși violoniști ai momentului, a cântat pe cele mai mari scene ale lumii și a interpretat toate concertele de vioară importante compuse până în prezent. A fost premiat la numeroase festivaluri internaționale și a explorat numeroase stiluri, printre care și cel etno, alături de trupa poloneza Kroke, cu care a realizat și un album care include trei transpuneri pentru vioară după melodii ale Mariei Tănase. De altfel, un recital cu piese inspirate de melodiile Mariei Tănase a interpretat și în România, cu ocazia Festivalul „George Enescu”, recital care s-a desfășurat cu casa închisă. Colaborările lui Kennedy cu alți artiști includ nume sonore cum ar fi The Who, Kate Bush, Paul McCartney și Sarah Brightman. Concertul lui Nigel Kennedy este organizat de Media Services Events, în cadrul festivalului „Masters Of Jazz”, la care au mai cântat, între alții, Al Jarreau, Monty Alexander Trio și Count Basie Orchestra, Dianne Reeves și Five Piece Band (Chick Corea, John McLaughlin, Christian McBride, Kenny Garrett, Vinnie Colaiuta).