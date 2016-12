Nigel Kennedy aduce în România fanteziile viorii

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Concertul pe care celebrul violonist Nigel Kennedy trebuia să-l susțină alături de trupa sa, pe 5 noiembrie, la Sala Palatului din București, a fost reprogramat pentru data de 24 a aceleași luni. Evenimentul se va desfășura sub egida „Masters Of Jazz”, festival care se desfășoară între 23 și 26 octombrie, la Sala Palatului, prezentând concerte susținute de Al Jarreau, Monty Alexander Trio și Count Basie Orchestra, Erik Truffaz și Dianne Reeves și Five Piece Band (Chick Corea, John McLaughlin, Christian McBride, Kenny Garrett, Vinnie Colaiuta). Violonistul Nigel Kennedy a jucat un rol important în popularizarea muzicii clasice. Copil teribil al viorii, celebru pentru nonconformismul său, el a mai concertat în România în 2005, în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, dar și anul trecut, în cadrul unui concert privat. Elev al lui Yehudi Menuhin, el a studiat și la celebrul colegiu Juilliard din New York. Este unul dintre cei mai bine vânduți instrumentiști de muzică clasică, dar și un adept al amestecului de stiluri, el combinând pe lângă muzica clasică, pop-ul și jazz-ul. Kennedy a jucat un rol foarte important în popularizarea muzicii clasice, în special în rândul celor tineri, chiar dacă și-a atras și unele critici din cauza acestei abordări a muzicii clasice. Pe lângă înregistrările sale de muzică clasică, artistul este recunoscut pentru momentele sale de improvizație din concerte, precum și pentru abordarea în stil Jimi Hendrix a concertelor de vioară ale lui Beethoven.