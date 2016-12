Nicoleta Luciu uimeşte! A slăbit prea mult

Nicoleta Luciu uimește! A slăbit prea mult

Ştire online publicată Marţi, 21 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Luciu a reușit să-i șocheze pe cei prezenți, weekendul care a trecut, la Salonul Regional Auto Moldova, care a avut loc la Bacău. Vedeta este uimitor de slabă. Există fani care o admiră pentru acest aspect, dar și persoane care o blamează.Nicoleta Luciu a fost prezentă sâmbătă la evenimentul ce a avut loc timp de patru zile în Bacău. Vedeta de televiziune a stat timp de două ore la standul unei companii de automobile și a atras o mulțime de fani. „Am venit pe fugă și nu am avut timp să vizitez orașul dar am văzut catedrala Înălțarea Domnului din centrul orașului care mi-a plăcut foarte mult. M-au impresionat de asemenea oamenii de aici care sunt foarte pozitivi. Aici în cadrul expoziției am ales să reprezint această marcă de autoturism pentru că îmi place. Dețin un astfel de autoturism personal și este o plăcere să îl conduc”, a declarat Nicoleta. Copiii au asaltat-o pentru autografe, tăticii cu privirile, iar femeile nu au ratat ocazia să o felicite pentru siluetă și să o întrebe cum a reușit să slăbească după ce a dat naștere tripleților, scrie libertatea.ro.