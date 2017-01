Nicoleta Luciu şi-a dublat tariful, după mărirea bustului

Nicoleta Luciu și-a dublat tariful, după mărirea bustului

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Luciu este o eroină: este soție, mamă a patru copii si vedetă. Deși are o mulțime de lucruri cu care trebuie să se descurce zilnic, Nicoleta este decisă sa meargă mai departe și în ceea ce privește cariera sa de cântăreața.Mai mult, Nicoleta fiind o prezență extrem de sexy, este solicitată pentru a lua parte la diferite evenimente mondene.Conștientă și sinceră că nimic nu se rezolvă fără eforturi, Nicoleta cere un tarif dublu față de perioada anterioară operației de mărire a sânilor.Dacă până acum Luciu cerea suma de 1.000 de euro pentru apariția la un eveniment , de acum încolo prețul va fi de 2.000 de euro.Cu o apariție desăvârsită si un look extrem de apetisant, tânăra mămică promite ca revenirea în plan muzical va fi de bun augur. Mulți fani abia așteaptă să o reîntâlnească.Viitoarele show-uri muzicale ale Nicoletei Luciu vor fi incendiare, căci își va lua alături și două dansatoare, iar coregrafia va fi una demențială.Radu Groza, impresarul Nicoletei, are mare grijă în ce privește selectarea locurilor în care vor avea loc viitoarele concerte.Nicoleta are înregistrate deja trei piese, cu ajutorul a doi compozitori celebri: Mihai Alexandru și Gabi Băruță, iar în curând va filma și un videoclip.