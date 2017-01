Nicoleta Luciu reloaded

Joi, 16 Octombrie 2008

Nicoleta Luciu, interpreta Rozei din telenovela „Regina”, difuzată pe Acasă TV, de luni până joi, de la orele 20.30, s-a întors astăzi pe platourile de filmare din Buftea. Este pentru prima oară când vedeta stă mai mult timp departe de fiul ei: „Mă bucur că încep filmările, dar am plecat cu inima puțin îndoită că o să lipsesc de lângă el, chiar dacă e vorba de doar câteva ore. Înainte de naștere îmi propusesem să fiu o mamă activă și să revin curând pe platouri, însă acum mi-e foarte dor de el. Dar Zsolt o să stea cu mama mea cât timp sunt la filmări și asta îmi oferă un sentiment de siguranță”, mărturisește interpreta Rozei. Prima secvență pe care a filmat-o Nicoleta ieri a fost împreună cu Carmen Tănase și Doinița Oancea. „Toată lumea se bucură că s-a întors, a revenit cu forțe proaspete și se vede că este fericită”, povestește Doinița. Deși este foarte grijulie, Nicoleta nu se panichează niciodată când rămâne singură cu juniorul: „Imediat ce am ajuns în țară ne-a vizitat doctorul pediatru, care m-a asigurat că Zsolt este perfect sănătos, mănâncă foarte bine și are o piele foarte fină. Abia aștept să crească, să îl învăț să meargă și să mă joc cu el”. Iar tatăl este și mai nerăbdător: „Zsolt îi cumpără mereu câte ceva, în special echipamente de hochei, are vreo 10 deja. De la prieteni am primit foarte multe hăinuțe, jucării, iar echipa PoveȘtirilor i-a făcut cadou un pandantiv cu o ancoră din aur, care înseamnă libertate”, spune interpreta Rozei. Pe Nicoleta Luciu, telespectatorii o pot vedea interpretând rolul Rozei în telenovela „Regina”, de luni până joi, de la ora 20.30, la Acasă TV.