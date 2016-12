Nicoleta Luciu o urăşte pe Dana Rogoz

Nicoleta Luciu o urăște pe Dana Rogoz

Ştire online publicată Miercuri, 09 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mamă a patru copii, Nicoleta Luciu a dus o luptă aprigă cu greutatea după sarcini. Colega ei de trust, Dana Rogoz nu pare să fie însă preocupată de această problemă.Însărcinată în patru luni, prezentatoarea ProTV Internațional nu s-a îngrășat mai deloc, motiv pentru bruneta de la Acasă TV să fie invidioasă pe viitoarea mămică.Dana Rogoz radiază de fericire de când a aflat că va deveni mămică. Ea s-a întâlnit, recent, cu mai multe prietene, cărora le-a mărturisit cum decurge sarcina.„O urăsc pe Dana, pentru că nu a luat mai nimic în greutate. Dacă eram ca ea, aș mai fi făcut și eu niște gemeni”, a spus Nicoleta Luciu, la emisiunea „Poveștiri adevărate”.Amuzată de situație, Dana Rogoz a povestit că probabil silueta ei care trezește invidie în jur are legătură cu alimentația sănătoasă pe care o urmează.„De când am aflat că sunt însărcinată, am grijă să mănânc alimente sănătoase. Stau seara până târziu pe internet și mă documentez. Măcar acum, când e în burtică, bebe să mănânce sănătos, când va fi de seama mea, va mânca el ce dorește”, a mărturisit Dana Rogoz, potrivit click.ro.